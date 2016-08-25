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الظواهري يدعو لـ”حرب عصابات” في العراق بعد انهزام “داعش”

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الظواهري يدعو لـ”حرب عصابات” في العراق بعد انهزام “داعش” الظواهري يدعو لـ”حرب عصابات” في العراق بعد انهزام “داعش”

ايمن الطواهري

دعا أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة فى تسجيل مصور جديد، اليوم الخميس، سنة العراق أن يعيدوا تنظيم أنفسهم “فى حرب عصابات طويلة” إذا ما انهزم تنظيم “داعش”.

وقال الظواهري فى التسجيل الذى وزعه أنصاره “على أهل السنة فى العراق ألا يستسلموا لمجرد سقوط المدن فى يد الجيش الصفوي الشيعي” وذلك فى إشارة إلى الجيش العراقي.

وتابع “بل عليهم أن يعيدوا تنظيم أنفسهم فى حرب عصابات طويلة ليهزموا الاحتلال الصفوي الصليبي الجديد لمناطقهم كما هزموه من قبل”.

ويتلقى الجيش العراقي دعمًا من إيران وتحالف تقود الولايات المتحدة فى معركته ضد “داعش” التى استولت على مناطق واسعة من شمال العراق وغربه فى 2014.

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