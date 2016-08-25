دراسة: 88% من آلام المعدة عند النساء بسبب اضطراب الجهاز العصبى

تعانى الكثير من النساء بآلام فى المعدة غير معروف أسبابها ورغم المسكنات وزجاجات المياه الساخنة ومضادات الحموضة يبقى الألم لفترة، حتى كشف باحثون على الموقع البريطانى "ديلى ميل" أن 88% ممن يعانون من ألم البطن من النساء يكون بسبب اضطراب فى الجهاز العصبى.

أكد الدكتور "أنطون إيمانويل" من الجمعية البريطانية لأمراض الجهاز الهضمى: "الجهاز العصبى عند المرأة أكثر دقة من الرجال وهو ما يجعلهن أكثر قدرة على التعبير عن مشاعرهن، ولكن فى نفس الوقت يجعلهن أكثر عرضه للإجهاد".

وأضاف: "الجهاز الهضمى مرتبط بعواطفنا لذلك عندما تشعر النساء بالقلق والتوتر تترجم الأعراض على هيئة آلام فى المعدة بسبب عدم إنتاج الجسم لإنزيمات الجهاز الهضمى الكافية للمساعدة فى عملية التمثيل الغذائى مما يؤدى إلى انتفاخ غير مريح لالتهاب البطن ومؤلمة من جدار الأمعاء".

وأوضح معالج التغذية "أليسون كولين": "اضطراب الجهاز الهضمى يحدث للمرأة أضعاف الرجل، بسبب نمط حياتهن ونظامهم الغذائى الفوضوى مما يؤدى بهم إلى مجموعة من المشاكل، حيث تتناول النساء الكثير من الحلويات فى أوقات ليست مناسبة وهو ما يزيد من ألم المعدة، ومن المعروف أن السكريات تسبب اضطراب فى الجهاز الهضمى وتحدث تقلصات خانقة فى المعدة فى أوقات كثيرة".

وقال: "تلجأ النساء لعادات غذائية مضرة مثل تناول الكافيين بدون طعام أو تناول الأكلات الدسمة فى أوقات متأخرة بالإضافة إلى حرمان بعضهن من تناول أى وجبة طوال اليوم ثم تكدس الطعام مرة واحدة فى الليل، وهذا الخلل يزيد من آلام المعدة الناتجة عن التوتر والقلق".