تأجيل محاكمة 3 فتيات بتهمة ممارسة الدعارة بهضبة الأهرام لـ 31 أغسطس

قررت محكمة جُنح الهرم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 3 فتيات متهمات بممارسة أعمال منافية للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة هضبة الأهرام، لجلسة 31 أغسطس الجاري، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمات الثلاثة اعتدن ممارسة الدعارة مقابل مبلغ مالي، تم الاتفاق عليه مسبقًا مع راغبى المتعة المحرمة والأثرياء العرب، وأضافت أن تم ضبطهن في أوضاع مخلة بالآداب، فيما تم تحريز كميات من الخمور، ومبالغ مالية بلغت نحو 6 آلاف جنيه.

ضبطت الأجهزة الأمنية، المتهمات داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة هضبة الأهرام، وبصحبتهن 3 شبان من إحدى الدول العربية أثناء ممارستهم الأعمال المنافية للآداب، وعلى الفور تم اصطحابهن لقسم شرطة الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.