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الدوقة كيت ميديلتون تكرِّر إطلالاتها من جديد

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الخميس 25-08-2016 09:05

لم يعد خبر تكرار دوقة كامبريدج كيت ميديلتون Kate Middleton إطلالاتها أمراً جديداً، فقد عُرفت بتواضعها وبساطتها حتى إنها ظهرت بكل فستان تملكه مرتين على الأقل، وقد كررت ارتداء فستان "إل كي بينيت LK Bennett" الأبيض الأنيق في إطلالة بسيطة وناعمة مساء البارحة.

واختارت الدوقة أن ترتدي هذا الفستان الناعم والمزيَّن بورد أزرق صغير مع إكسسوارات لحمية محايدة هذه المرة، بينما تركت شعرها منسدلاً بنعومة، أما في المرة السابقة فقد ظهرت بهذا الفستان في تنسيق مختلف، إذ اعتمدت درجات اللون الأزرق لإكسسواراتها لتتماشى مع لون الورد على هذا الفستان.

شاهدي معنا كيف ارتدت كيت ميديلتون هذا الفستان بطريقتين مختلفتين.

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سيدتي