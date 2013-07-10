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العاملون بالبترول يطالبون "الببلاوى" بوزير تكنوقراط من خارج الوزارة

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العاملون بالبترول يطالبون "الببلاوى" بوزير تكنوقراط من خارج الوزارة العاملون بالبترول يطالبون "الببلاوى" بوزير تكنوقراط من خارج الوزارة

ناشد اتحاد عمال البترول الحر، رئيس الوزراء الجديد حازم الببلاوى، بالتَأَنى والتريث فى اختيار وزير البترول فى الجديدة، مطالباً باختيار وزير تكنوقراط من خارج الوزارة، ذلك لعدم تكرار أخطاء رؤساء الوزارة السابقين باختيار شخصيات من داخل الوزارة من فلول النظام السابق وأعضاء لجنة السياسات، والذين تسببوا فى إجهاض كافة محاولة الإصلاح والتغيير منذ بداية الثورة وحتى الآن، كما أنهم كانوا مسئولين عن أزمات البنزين والسولار، وأيضا الاحتجاجات العمالية.

ويعلن اتحاد عمال البترول الحر أنه بصدد تنظيم احتجاجات واسعة داخل قطاع البترول تصل للإضراب والاعتصام بالشركات فى حالة عدم حل المشاكل العمالية المزمنة والقضاء على كافة أشكال السخرة الموجودة داخل قطاع البترول بداية من شركات تعمل بنظام المقاول، مرورا بشركات توريد العمالة وتعدد اللوائح داخل الشركة الواحدة، وانتهاء بمفصولى القطاع، والذى لم تحل مشكلاتهم حتى الآن فى عدد كبير من الشركات، رغم حصول بعضهم على أحكام قضائية، ورغم مرور أكثر من عامين على الثورة التى نادت بالعدالة الاجتماعية.

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مصر 365

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