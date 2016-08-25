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"طرق دبي" تصدر خارطة متكاملة لوسائل النقل الجماعي في دبي

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"طرق دبي" تصدر خارطة متكاملة لوسائل النقل الجماعي في دبي "طرق دبي" تصدر خارطة متكاملة لوسائل النقل الجماعي في دبي

 أصدرت مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، تصميماً جديداً لخريطة خطوط النقل الجماعي بدبي، وذلك باستخدام تقنية (spider diagram)، والتي تُسهل على مستخدمي وسائل النقل الجماعي، قراءة وتتبع مسارات الخطوط بشكل سلس وسهل، وقد تم البدء بإصدار الخريطة عبر المواقع الالكترونية للهيئة وأهمها www.rta.ae، و Dubaibus.com.

وأوضح محمد آل علي، مدير إدارة تخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أن التصميم الجديد للخريطة جاء بناءً على تلبية احتياجات المتعاملين واسعادهم على التنقل بكل سهولة ويُسر، لاسيما أنه يمتاز بإضافة رسومات ثلاثية الأبعاد لأهم المواقع الجغرافية والسياحية بدبي، مع إعطاء ميزة بصرية لخطوط الحافلات العامة حيث تم تحديدها بألوان خاصة لكل خط، فضلاً عن تحديد مواقع المحطات الرئيسة للحافلات العامة كافة، ومواقع محطات المترو للخطين الأحمر والأخضر مع توضيح الربط مع الخطوط المغذية لها، كما تم إضافة لائحة خاصة بجميع مسميات المناطق الرئيسة في دبي وباللغتين العربية والانجليزية .

وأضاف آل علي، لقد تم توفير التصميم الجديد للخريطة خلال مؤخراً، في المواقف المكيّفة كافة في دبي ، والمحطات الرئيسة للحافلات، وطباعة 100 ألف مطوية للخريطة والتي تم توزيعها في مطار دبي الدولي على الزوار بهدف تسهيل عملية التنقل أمامهم، وكذلك على العديد من الفنادق والمراكز التجارية والمواقع السياحية.
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