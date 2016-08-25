اكتشاف 8 معينين زوروا شهادات ماجستير بأحد صندوقي التأمينات الاجتماعية

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، الخميس، أنه من خلال المراجعة والتدقيق الداخلي مع الجامعات المنسوب إليها إصدار شهادات الدبلوم و الماجستير، تبين قيام 8 من المعينين في أحد صندوقي التأمينات الاجتماعية من حملة الماجستير بتزوير شهادات لا أصل لها لدى الجامعات.

وأضافت الوزارة، في بيانٍ لها الخميس، أنه بناء على تلك المعلومات السابقة وبعد التحقق من الجهات المعنية، تقرر إبلاغ النيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ اللازم بتاريخ 25/8/2016 .

وأشارت الوزارة، إلى أنه جارٍ التحقق من صحة جميع شهادات الماجستير والدكتوراة للمعينين بعد عام 2011 .