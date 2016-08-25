"بث مباشر" للعملية العسكرية التركية داخل الأراضى السورية

ينقل "اليوم السابع" بثا مباشرا لليوم الثانى للعملية العسكرية البرية التى تقودها القوات التركية فى سوريا.

بدأ الجيش التركى أمس أول هجوم من نوعه للقوات التركية فى سوريا، منذ أن أسقطت القوات الجوية التركية طائرة حربية روسية فى نوفمبر فوق الحدود التركية السورية، دفعت تركيا اليوم الأربعاء، قوات خاصة لاقتحام مدينة جرابلس السورية، لقتال تنظيم داعش، وقطع الطرق على القوات الكردية التى تسيطر على أجزاء من المدينة الحدودية.

وقالت وسائل إعلام تركية، أن الجيش التركى شن غارات جوية بمشاركة طائرات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية فى مدينة جرابلس السورية.

فيما اتهمت وسائل إعلام كردية تركيا بارتكاب مجازر ضد المدنيين فى جرابلس بقتل 49 مدنيا فى اليوم الأول للعملية وتهجير مئات السكان المدنيين.