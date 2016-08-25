القوات العراقية تقتل 30 إرهابيا خلال عملية تحرير القيارة من قبضة "داعش"

واصلت القوات العراقية المشتركة عملية تطهير المناطق التى سيطرت عليها بمركز ناحية القيارة جنوب الموصل بمحافظة نينوى، من العبوات الناسفة التى زرعها تنظيم(داعش) الإرهابى.

وقال قائد الفرقة الذهبية الأولى التابعة لجهاز مكافحة الارهاب اللواء معن السعدى ان الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن تحرير ناحية القيارة بالكامل من قبضة داعش، مشيرا إلى أن القوات شرعت صباح اليوم بالمرحلة الأخيرة لاستكمال تحرير ناحية القيارة.

وأضاف: أن القوات العراقية قتلت أكثر من 30 إرهابيا اليوم، عقب بدء العمليات بالجزء الشمالى من مركز ناحية القيارة انطلاقا، متوقعا أن الغد الجمعة سيكون الحد الأقصى لإعلان تحرير مدينة القيارة من قبضة داعش بشكل كامل.

ومن جانبه، كشف قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، اليوم الخميس، عن انتفاضة داخلية لأهالى ناحية القيارة على مسلحى داعش وإحراق مقراتها، وقال إن أكثر من 15 مدنيا من القيارة انتفضوا أمس ضد داعش ورفعوا الاعلام العراقية داخل المدينة وانضموا إلى صفوف القوات الأمنية المقاتلة للتنظيم، وأشار إلى ان أعداد أهالى القيارة المنتفضين ازدادت مع ساعات الصباح الأولى وهو أمر إيجابى تعول عليه القوات العرقاية فى معركة تحرير الموصل.

وكانت القوات العراقية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والفرقة التاسعة المدرعة بالجيش تمكنت من تحرير منطقة المجمع الحكومى والمستشفى العام ومصفى القيارة، وشرعت قوات الجهد الهندسى فى عملية تطهير وتفكيك العبوات الناسفة فى المناطق التى تمت السيطرة عليها.