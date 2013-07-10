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الأمن يشدد إجراءات التفتيش بـ"كارتة السلام" بطريق القاهرة الصحراوى

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الأمن يشدد إجراءات التفتيش بـ"كارتة السلام" بطريق القاهرة الصحراوى الأمن يشدد إجراءات التفتيش بـ"كارتة السلام" بطريق القاهرة الصحراوى

فرضت مديرية أمن الشرقية، كمينا أمنيا ثابت أمام ميدان الطيارة "كارتة السلام" بالتنسيق مع القوات المسلحة لضبط كافة الخروج على القانون، وإحساس المواطن بالأمن.

وقامت قوة أمنية من الشرطة والجيش بتفتيش ذاتى للمواطنين وجميع السيارات المتجهة إلى القاهرة والعائدة من الاتجاهين على مدار 24 ساعة، لضبط أى أسلحة ومتفجرات يتم استخدامها ضد المتظاهرين السلميين.

وفى السياق ذاته، رحب المواطنون بالدور الذى يقوم به رجال الشرطة والجيش، كما قامت القوة بضبط العديد من الأسلحة البيضاء والنارية، تم التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير المحضر اللازم.

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