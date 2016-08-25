رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون في ضحايا زلزال إيطاليا

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس الجمهورية الإيطالية الصديقة أعرب فيها عن خالص تعازيه و مواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم " لازيو " في وسط إيطاليا وأسفر عن عشرات القتلى والمصابين.

كما أعرب سموه عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب الإيطالي الصديق متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تعزية مماثلتين لفخامة الرئيس الإيطالي.