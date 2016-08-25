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المرصد السورى: اشتباكات بين المعارضة و"قوات سوريا الديمقراطية" بجرابلس

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المرصد السورى: اشتباكات بين المعارضة و"قوات سوريا الديمقراطية" بجرابلس المرصد السورى: اشتباكات بين المعارضة و"قوات سوريا الديمقراطية" بجرابلس

>لندن (أ ش أ)

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان باندلاع مواجهات غير مسبوقة فى ريف جرابلس بين "قوات سوريا الديمقراطية" وفصائل من المعارضة، فى حين دفعت تركيا بمزيد من الدبابات إلى سوريا، وقال المرصد - الذى يتخذ من لندن مقرا له فى بيان اوردته قناة سكاى نيوز الاخبارية اليوم الخميس - إن "ريف جرابلس يشهد أول اشتباك بين مقاتلى الفصائل المسيطرة على مدينة جرابلس وقوات سوريا الديمقراطية".

وأضاف المرصد، الذى يعتمد فى تقاريره على نشطاء ميدانيين، أن أسباب الاشتباكات بين الطرفين فى ريفى جرابلس ومدينة منبج لاتزال "غامضة"، مشيرا إلى أن هناك اتهامات متبادلة حول المسؤولية عن بدء الاستهداف، وكانت فصائل من المعارضة دخلت الأربعاء الأراضى السورية من تركيا، ونجحت بعد ساعات بطرد داعش من جرابلس، وذلك بدعم من قوات تركية خاصة وغطاء جوى من تركيا والتحالف الدولى بقيادة واشنطن.

وتعد وحدات حماية الشعب الكردية أحد أبرز الميليشيات المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية، التى كانت قد طردت "داعش"، بدعم من التحالف الدولي، من مدينة منبج التى تقع على بعد 30 كلم جنوب جرابلس.


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