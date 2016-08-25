رئيس الرئاسى الليبى يلتقى مع مارتن كوبلر وقائد القيادة العسكرية الأمريكية

التقى رئيس المجلس الرئاسى الوطنى الليبى السيد فائز السراج، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية فى إفريقيا «افريكوم» الجنرال توماس فالدهاوسير، والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا جونثان واينر، بمدينة شتوتجارت بألمانيا.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق - فى بيان له اليوم - "إن الرئيس فائز السراج ورئيس لجنه الترتيبات الأمنية العميد ركن عبد الرحمن الطويل، والمستشار السياسى للرئيس، طاهر السني، استمعوا إلى شرح وافى داخل مركز العمليات المشتركة، تركز على مستجدات الضربات الجوية الأمريكية على داعش فى سرت ،دعما لقوات حكومة الوفاق الوطنى التى تخوض حربا لتحرير مدينة سرت من عناصر تنظيم داعش".

وأضاف البيان، أن السراج بحث مع المبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا جونثان واينر، الشراكة بين البلدين لمحاربة الإرهاب، ورغبة حكومة الوفاق الوطنى فى الحصول على مساعدة أمريكية لتطوير القدرات العسكرية الدفاعية للقوات المسلحة الليبية، وتطوير التعاون، العسكرى ليشمل التدريب وتبادل المعلومات وآخر مستجدات الوضع السياسى والأمنى والعسكري، ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لليبيا.

من ناحية أخرى أصيب اثنان من الطاقم الطبى بالمستشفى الميدانى غرب بنغازي، جراء استهداف المستشفى الميدانى التابع للكتيبة «302» بقذائف هاون قرب الشركة الصينية غرب مدينة بنغازى، وقال مُدير المُستشفى الميدانى بالمحور الغربى لمدينة بنغازى الدكتور على السويح السعيطى - فى تصريح صحفى اليوم الخميس - إن الفريق الطبى استهدف أثناء تقدمهم لإسعاف جرحى الجيش بمحور الصينية تعرض للقصف المتعمد.

وأوضح السعيطي، أن الاستهداف أسفر عن إصابة اثنين بجروح طفيفة وأضرار مادية بسيارات الإسعافات التى تقل الفريق الطبى التابع لمستشفى الشهيد بشير حمد بمحور غرب بنغازي.