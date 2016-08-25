قرينة حاكم أم القيوين تؤكد ريادة المرأة الإماراتية في مجالات العمل الوطني

أكدت حرم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخة سمية بنت صقر القاسمي .. أن وصول المرأة الإماراتية للريادة هو بفضل الله ثم حكمة القيادة الرشيدة في الدولة.

وقالت الشيخة سمية في لقاء مع وكالة أنباء الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام .. إن يوم المرأة الإماراتية يسطر التاريخ حروفه من ذهب لأنه يوم من الله فيه على المرأة الإماراتية بأن يكون على هذه الأرض أم معطاءة وهي سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة استطاعت بفكرها النير وحكمتها أن تؤسس أقوي منظومة تعنى بالمرأة وتوحد جهود الحركات والتنظيمات النسائية في تنظيم اتحادي موحد وهو الاتحاد النسائي العام الذي تأسس 28 أغسطس 1975 .

ورفعت الشيخة سمية أسمى آيات التهاني إلى " أم الإمارات " رائدة العمل النسائي في الدولة بمناسبة احتفالات الدولة بـ " يوم المرأة الإماراتية " الذي يقام هذا العام تحت شعار " المرأة والابتكار".

وقالت إن المرأة الإماراتية منذ تأسيس الدولة وهي شريك أساسي في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها الإمارات ومشاركتها لم تكن مصادفة بل منبثقة من إيمان ورؤية حكيمة لأب حنون حرص على أن يكون للمرأة على أرض الإمارات كيان ومشاركة فكان لإيمان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " بقدرات بنت الإمارات في العطاء والمشاركة الايجابية دور كبير في أن تعطى فرصتها وتحقق الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة وأن تكون شريكة للرجل في بناء الوطن وتحقق النجاح والريادة في شتى المجالات العمل الوطني بدعم واهتمام وتحفيز من أم الإمارات.

وأضافت إنه عندما نتحدث عن إنجازات المرأة الإماراتية فلا بد من التحدث عن الأم الحانية التي سعت منذ تأسيس دولة الاتحاد إلى الارتقاء بكل فئاته وعلى الأصعدة كافة ..أم حكيمة ورائدة هي " أم الإمارات " التي وهبت نفسها وكانت النبراس الذي أضاء الطريق أمام سيدات الإمارات وأنارت بعملها الدؤوب ودعمها المستمر للأسرة الإماراتية ولبنت الإمارات خاصة دروب الخير والعطاء .

وأشارت إلى أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قدمت لابنة الإمارات الكثير من المساندة والاهتمام وكل إنجاز تحققه المرأة الإماراتية يحمل بصمات " أم الإمارات " صاحبة القلب الكبير فهي فيض من الحب و العطاء المتدفق الذي لا ينضب .

وأكدت الشيخة سمية أن المرأة الإماراتية صاحبة إنجازات كبيرة وعديدة قبل الاتحاد وأكرمها الله في ظل الاتحاد بقيادة حكيمة قدرت إمكانياتها وعطاءها فقدمت لها بكل حب كل الدعم وذللت أمامها المصاعب وتمتعت حسب الدستور بالوضع القانوني نفسه مثلها في ذلك مثل الرجل من حيث المساواة الاجتماعية وحق المرأة الكامل في التعليم والعمل والوظائف.

ونوهت بحرصها على أن تثبت للعالم أجمع أنها أهل للثقة التي أولتها لها القيادة الرشيدة بحضورها القوي وعطائها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل من خلال ما أسند إليها من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات وحرصها المستمر على تحقيق الإنجازات والمكاسب وتطوير تلك الانجازات بمواكبتها كل ما هو جديد مما يؤهلها بأن تكون في صدارة جميع مجالات العمل الوطني .

وحول تمكين المرأة الإماراتية .. استشهدت الشيخة سمية بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " .. " إن دولة الإمارات تجاوزت مرحلة تمكين المرأة .. ونحن الآن نمكن المجتمع عن طريق المرأة " .. وهذا ما يحدث فعلا.

وأوضحت أن تجربة تمكين المرأة في الإمارات تميزت بوصولها إلى أعلى المراكز والمناصب القيادية والمساهمة في كل مجالات العمل بكل إيجابية فكانت عند ثقة القيادة ووصلت إلى أعلى مستويات المشاركة في عملية التنمية المستدامة بدعم وتشجيع القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات .. فتبوأت مكانة مرموقة في المجتمع فدخلت المجلس الوطني الاتحادي وتولت المناصب القيادية في المؤسسات العاملة في الدولة حيث تشغل 30 % من الوظائف القيادية المؤثرة وفي مواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التي تعمل بها .

وعن شعار " يوم المرأة الإماراتية " هذا العام " المرأة والابتكار " .. أكدت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي أن ربط المرأة الإماراتية بالابتكار يأتي من منطلق الإيمان بريادة هذه المرأة التي أثبتت للعالم خلال أربعة عقود أنها أهل للثقة فكل ما حققته خلال السنوات الماضيمة من إنجازات ونجاحات يؤكد مدى تميزها وحرصها على أن تكون في صفوف المبدعين.

وأضافت : " شهدنا خلال عام الابتكار العديد من الإبداعات والابتكارات المتميزة لبنت الإمارات سواء على الصعيد التعليمي أو العملي أو المهني في جميع القطاعات" .

و أعربت عن ثقتها بأن بنت الإمارات ستبهر العالم بابتكاراتها في أكثر من مجال وستشهد الدولة خلال هذا العام والأعوام القادمة كوكبة من النماذج الرائدة من المبتكرات والمبدعات الإماراتيات في مختلف قطاعات العمل الوطني.

ورفعت الشيخة سمية بنت صقر القاسمي بهذه المناسبة في ختام حديثها..

التهاني إلى كل أم وأخت وإبنة وجميع القيادات النسائية في قطاعات الدولة كافة .. متمنية لهن التوفيق والسداد والازدهار في ظل القيادة الحكيمة.