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استئناف محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث بني سويف»

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استئناف محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث بني سويف» استئناف محاكمة «بديع» و92 آخرين في «أحداث بني سويف»

محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين – أرشيفية

تستأنف محكمة جنايات بني سويف، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، محاكمة محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المنحلة، و92 متهمًا من بينهم 24 محبوسًا من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

ومن المقرر انعقاد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، حسبما أفاد مراسلنا.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين، تهم ” إشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، مبنى المحكمة الكلية، نيابة ببا الجزئية، مكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات”، فيما أحالت 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم محمد بديع مرشد الجماعة إلى الجنايات.

 

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