أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 25 - 8 - 2016

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا نسبيًا، خلال مستهل تعاملات الخميس، حيث بلغ سعر عيار "21" نحو 463 جنيهًا، في حين سجل عيار "24" نحو 529 جنيهًا، كما سجل عيار "18" نحو 397 جنيهًا، وبلغ سعر عيار "14" نحو 309 جنيهًا ووصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 3704 جنيهًا، والأوقية 16456 دولارًا في البورصات العالمية.

ويضاف إلى أسعار الذهب الرسمية ما يتراوح بين 24 و60 جنيهاً قيمة المصنعية والدمغة، التي يحصل عليها التجار أو صاحب محل الصاغة، حيث ارتفع سعر الجرام عيار "21" إلى 523 جنيهًا بعد إضافة قيمة المصنعية والدمغة، ووصل عيار "24" إلى 589 جنيهًا، في حين وصل عيار "18" نحو 457 جنيهًا.

وقال المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعت، لـ"النبأ"، إن البورصات العالمية للذهب، شهدت خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا بشكل يومي، بجانب ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب الأيام الأخيرة ليسجل عيار "21"، نحو 463 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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