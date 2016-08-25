سعر الدولار اليوم الخميس 25 أغسطس في السوق السوداء..يستمر في الاشتعال مع اقتراب الحصول على قرض النقد

سعر الدولار اليوم، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس الموافق 25/8/2016 مع بداية التعاملات المالية في الأسواق السوداء، رقماً جديداً حيث تجاوز حد 12.50جنيه.

سعر الدولار اليوم الخميس 25/8/2016

سجلت الورقة الخضراء اليوم في التعاملات المالية في السوق السوداء 12.30 جنيه للبيع، وسجلت 12.60 جنيه للشراء، وتوقع الخبراء زيادة الاشتعال كلما اقترب موعد استلام قرض صندوق النقد.

سعر الدولار اليوم

هناك حالة من الترقب والارتباك، تسود تعاملات السوق السوداء اليوم، بعد طلب بعثة صندوق النقد الدولي من مصر تعويم الجنيه، كشرط للموافقة للحصول على القرض المقدر بـ 12 مليار دولار، في حين أن الحكومة رفضت التعويم الكامل للجنيه المصري، وأبدت موافقتها على تخفيض قيمته بنسبة 20% ليتجاوز في البنوك 10 جنيهات، مما يشير إلى موجة اشتعال جديدة للدولار، من الممكن أن تصعد به إلى 16 جنيه في السوق السوداء.

شبكةعيونالإخبارية

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