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7 طرق طبيعية لتقوية العظام أهمها الإقلاع عن التدخين والسيطرة على الوزن

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7 طرق طبيعية لتقوية العظام أهمها الإقلاع عن التدخين والسيطرة على الوزن 7 طرق طبيعية لتقوية العظام أهمها الإقلاع عن التدخين والسيطرة على الوزن

>كتبت آلاء الفقى

قدم تقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" طرقا طبيعية لتقوية العظام، لتجنب الهشاشة التى تحدث فى منتصف العمر، إذ وجد أن كثيرا من الأشخاص يعانون من مشاكل متعلقة بالعظام قبل وصولهم سن الـ35، لذا من الممكن التغلب على مشاكل العظام باتباع طرق طبيعية تشمل الآتى:

1.البدء فى السيطرة على الوزن وتناول الأطعمة الصحية .

2. فيتامين د الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم، ويكون ذلك من خلال آشعة الشمس وتناول البيض وعصير البرتقال والسمك.

3.الإقلاع عن التدخين والخمور فهذه العادات  تسرع من استنفاد العظام مع التقدم فى السن، وتعيق من كمية الكالسيوم  أو امتصاص العظام لها .

4.الحصول على المزيد من الكالسيوم من خلال تناول الزبادى والجبن والخضروات الورقية واللوز والأسماك فهى من الخيارات الجيدة لصحة العظام.

5. ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منتظم ، لأن نمط الحياة المستقر يزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام، ومن الرياضات الجيدة لصحة العظام الجرى والرقص والآيروبكس .

6.تجنب الإفراط فى تناول الملح، لأنه يؤدى إلى فقدان الكالسيوم من العظام، ومن الضرورى أيضا تجنب الأطعمة المصنعة التى تحتوى على نسبة عالية من الأملاح.

7.تجنب القهوة وغيرها من المشروبات التى تحتوى على كافيين، على الرغم من عدم وجود سبب غير دقيق إلا أن الخبراء يوصون بالحد من تناول الكافيين.  

 


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