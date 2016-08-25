مدير أمن سوهاج: تأمين إزالة 82 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بعدد من المراكز

قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج،فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة لتأمين تنفيذ كافة الأحكام القضائية والقرارات الإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون بإشراف اللواءات مساعدو المدير لقطاعى الشمال والجنوب وفرقة الشرق والمنطقة المركزية تم تأمين تنفيذ عدد " 86 " حكم وقرار قضائى وإدارى بدائرة المديرية كان بدايتها بشمال المحافظة بمركز ومدينة طما حيث تم تأمين إزالة " 28 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية تحرر عن ذلك المحضر رقم 3794 إدارى المركز لسنة 2016 .

واستكملت الحملة أعمالها بتأمين تنفيذ " 6 " حكم وقرار قضائى وإدارى،تم تأمين مكتب المساحة أثناء أجراء عدد"1" فصل حد بدائرة مركز سوهاج،تحرر عن ذلك المحضرين رقمى 5207، 5388 إدارى المركز لسنة 2016

وأوضح مدير أمن سوهاج أنه- تم تأمين إزالة " 3 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية،و تم استهداف إزالة " 3 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتعذر التنفيذ لوجود سكان وذلك بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج،تحرر عن ذلك المحضر رقم 1879 إدارى القسم لسنة 2016.

وأنهت الحملة أعمالها بتأمين إزالة " 7 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية،تم استهداف إزالة عدد " 28 " حالة تعدى على الأراضى الزراعية وتعذر التنفيذ لوجود سكان وضيق الطريق بمركز دار السلام،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3770 إدارى المركز لسنة 2016 .

وأختتم مدير أمن سوهاج تصريحاته أن المديرية مستمرة فى تأمين كافة القرارات الصادرة على مستوى المحافظة من أجل إعلاء سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية وعلى أملاك الرى والصرف ومنافع النيل .