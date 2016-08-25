أمانة الرياض توضح حقيقة مبنى بلدية الأحمر

لقطة من الفيديو المعروض لمبنى بلدية الأحمر

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو تم تصويره لأحد المباني التابعة لبلدية الأحمر في منطقة الرياض، وحيث إن المقطع احتوى على عدد من المعلومات المبالغ فيها وأخرى غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

فإن وكالة الأمانة لشؤون بلديات المنطقة، وتماشياً مع التعليمات الصادرة بضرورة التفاعل مع كل ما يرد في وسائل الإعلام في الجوانب المتعلقة بالأعمال البلدية تود إيضاح الحقائق التالية:

1- المبنى عبارة عن استراحة مكونة من طابق أرضي واحد وليس مبنى البلدية كما ذكر في المقطع.

2- تاريخ إنشاء المبنى يعود إلى ست سنوات مضت وليس ثلاثة أشهر كما ذكر في المقطع.

3- تم استخدام المبنى بشكل طبيعي دون ظهور أي عيوب وقد تم استخدامه في لقاءات المجلس البلدي وبعض اجتماعات الجهات الحكومية المختلفة.

4- تكلفة المبنى لا تتجاوز 260 ألف ريال فقط، خلافاً لما ذكر في المقطع من تكلفة مبالغ فيها "خمسة ملايين ريال".

5- تم ملاحظة ظهور تشققات في المبنى في الفترة الماضية؛ حيث قام فريق من وكالة الأمانة لبلديات المنطقة بمعاينة المبنى وتحديد الأسباب الأولية للمشكلة والمتمثلة في هبوط التربة والحاجة إلى إجراء عدد من الاختبارات للخرسانة والتربة لتحديد طريقة المعالجة، مما استدعى التوجيه بإخلائه من كافة الأثاث ووحدات التكييف والتي تم إيداعها في مستودعات البلدية لحين الانتهاء من أعمال تقييم المبنى وإجراء الاختبارات على الجدران وأساساته من أجل إعداد التقرير الفني بشأنه؛ حيث يلزم عمل اختبارات لمعرفة مقاومة الخرسانة للإجهادات وفق المعايير المعتمدة في مثل هذه الحالات واقتراح عدد من الحلول الفنية التي تهدف إلى معالجة الخلل الحاصل في المبنى.

ومن خلال ذلك تود أمانة منطقة الرياض أن توضح أهمية تحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة لم تؤخذ من مصدرها، ولم تعرض على البلدية المعنية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها، وتحتفظ الأمانة بحقها في ملاحقة المسؤول عن تصوير المقطع ونشره ضمن ما نصت عليه الإجراءات القانونية ذات العلاقة.