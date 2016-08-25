«قياس» يتيح إجراء اختباراته في عربات متنقلة بين المدن

أطلق المركز الوطني للقياس والتقويم أمس الأربعاء، عربة متنقلة تحتوي على أحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات من إجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز.

وأكد مدير العلاقات والإعلام والاتصال المكلف عبدالرحمن الفوزان، أن هذه الخدمة تُعد ضمن الخطة الاستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، والتي تمكنهم من إجراء عدد من الاختبارات، وستنتقل هذه العربة بين مدن المملكة لتقديم الخدمة لمن تبعد عنهم مقرات الاختبارات.

وقال «إن الاختبارات داخل العربة المتنقلة ستُجرى عبر الحاسب الآلي، حيث أن أول اختبار في العربة عقد أمس خلف مقر المركز بحي النخيل بمدينة الرياض، وستنتقل بعد ذلك إلى مدينة ينبع في شهر محرم القادم 1438هـ، وسيُعلن عن موعد التسجيل فيها لاحقًا إن شاء الله».

وبيّن الفوزان أن الاختبارات التي تقدم عبر الحاسب الآلي هي اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية العامة باللغتين العربية والإنجليزية، اختبار التحصيلي باللغتين العربية والإنجليزية، واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، واختبار القدرات العامة للجامعيين، واختبارات هيئة التخصصات الصحية، واختبارات هيئة المحاسبين واختبارات وزارة العمل، واختبار تحديد المستوى اللغة الانجليزية «EPT».