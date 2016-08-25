صناعة البرلمان:نبحث تشكيل لجنة تقصى الحقائق قبل اتهام أحد بشأن مناجم الذهب

قال محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة فى انتظار رد رئيس البرلمان بشأن الطلب المقدم لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول مناجم الذهب، وهذا سيتم حسمه خلال الأيام المقبلة.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك شكوكًا أثارها النائب أحمد خليل عضو اللجنة حول طبيعة عمل المناجم الثلاث فى سفاجا، لذا فهناك رغبة لتقصى الحقائق واكتشاف الحقيقة كاملة قبل توجيه الاتهام لأحد.

وأضاف "الزينى"، أن اللجنة حال تشكيلها ستقوم بالتنسيق مع وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية كى يكون لها ممثلون لمعاونة أعضاء البرلمان لعلمهم بطبيعة الأمر بصورة وافية.