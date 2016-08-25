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ضبط المتهم الثانى بإلقاء شرطى من أعلى كوبرى والهرب منه أثناء الترحيل

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ضبط المتهم الثانى بإلقاء شرطى من أعلى كوبرى والهرب منه أثناء الترحيل ضبط المتهم الثانى بإلقاء شرطى من أعلى كوبرى والهرب منه أثناء الترحيل

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم الثانى المتورط مع آخر فى الاعتداء على فرد شرطة أثناء ترحيلهما للنيابة، وإلقائه من أعلى كوبرى والهرب، حيث تم ضبطه بمحافظة بنى سويف وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

تفاصيل الواقعة بدأت أثناء ترحيل عاطلين من قسم شرطة الطالبية إلى النيابة للتحقيق معهما لاتهامهما فى قضية سرقة دراجة بخارية، حيث اعتديا على فرد الشرطة المكلف بنقلهما إلى النيابة وألقياه من أعلى أحد الكبارى ثم فرا هاربين، وتمكنا من كسر الكلابش الحديدى وأكملا الهرب.

 

ونجح رجال المباحث من القبض على المتهم الأول "ضياء.ف" كما تمكن الرائد مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية ومعاونه النقيب أحمد عصام من ضبط المتهم الثانى، بعد هروبه لمحافظة بنى سويف، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.


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