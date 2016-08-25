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اليوم.. نقل 1127 حاجا على متن 7 رحلات من مطار القاهرة إلى جدة

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اليوم.. نقل 1127 حاجا على متن 7 رحلات من مطار القاهرة إلى جدة اليوم.. نقل 1127 حاجا على متن 7 رحلات من مطار القاهرة إلى جدة

>كتب محمد طنطاوى

تبدأ شركة للطيران أولى رحلاتها إلى جدة لنقل 1127 حاجَا على متن 7 رحلات من مطار القاهرة الدولى من حجاج قرعة الشرقية وترانزيت لندن، وبعثة وزارة الداخلية ورحلة عمل، بالإضافة إلى تسيير رحلة عمل أخرى من مطار شرم الشيخ الدولى.

 

وقال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية في بيان، إنه من المقرر أن تسير الشركة أيضا اليوم الخميس 6 رحلات جوية الي إلمدينة المنورة لنقل 992 حاجا بواقع 4 رحلات من مطار القاهرة لنقل حجاج جمعيات تضامن الجيزة والغربية و بعثتى الأوقاف والداخلية وترانزيت لندن وجوهانسبرج، بالإضافة إلي إقلاع رحلتين من مطار برج العرب لنقل 521 حاجًا من حجاج قرعة البحيرة ليصل إجمالي الرحلاتغدا إلى جدة والمدينة المنورة 14 رحلة جوية تنقل على متنها 2693 راكبا.

 

 

 

 


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