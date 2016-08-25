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العدل: إعلان نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية قريبًا

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العدل: إعلان نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية قريبًا العدل: إعلان نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية قريبًا

>كتب إبراهيم قاسم و محمد تهامى زكى

أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، أن الوزارة ستعلن عن نتيجة مسابقة المحاكم الابتدائية التى أعلن عنها فى 2014، وأجريت اختباراتها فى عام 2015، فى القريب العاجل بعد أن كان مقررًا لها فى منتصف الشهر الجارى، وذلك لمراجعتها بشكل دقيق.

 

 

جاء ذلك ردًا على الرسائل التى تلقها "اليوم السابع" من عدد من المتقدمين لهذه المسابقة يشكو فيها تأخر إعلان النتيجة التى كان محدد لها فى 21 أغسطس، وبالتواصل مع وزارة العدل أكد المستشار خالد النشار، أن الوزارة ما زالت تراجع أوراق المتقدمين فى المسابقة بشكل دقيق لتأكد من تطابق المعايير التى وضعتها الوزارة فى المسابقة وحتى لا يتم ظلم أحد أو تعيين شخص بالمحسوبية أو المجاملة.

 

 

وأشار "النشار"، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل يولى اهتمامًا كبيرًا بمسابقة الوظائف فى المحاكم الابتدائية، مؤكدًا اختيار المقبولين فى الوظائف على أساس سليم من معايير النزاهة والشفافية، بعيدة عن المجاملات والوساطة والمحسوبية، وهو ما يتم حاليًا بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من إعداد تحرياتها حول المتقدمين.


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