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وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه الأمريكى والبحرينى

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وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه الأمريكى والبحرينى وزير الخارجية السعودى يلتقى نظيريه الأمريكى والبحرينى

>جدة أ ش أ

التقى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير بجدة يوم الأربعاء، نظيريه الأمريكى جون كيرى والبحرينى الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة حسبما ذكرت وكالة الأنباء دون مزيد من التفاصيل.

 

وكان بيان لمجلس التعاون الخليجى ، ذكر أن الدورة العادية 140  للمجلس الوزارى لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ، ستعقد اليوم الخميس بالصالة الملكية بمطار الملك عبد العزيز بمدينة جدة.

 

ومن المقرر أن يجرى كيرى خلال زيارته التى تستمر يومين - بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية - مباحثات فى جدة مع كبار المسئولين السعوديين ، بالإضافة إلى وزراء دول مجلس التعاون الخليجى ، وبريطانيا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن تتركز على تطورات الوضع فى اليمن وسبل تحقيق السلام والاستقرار فى البلاد.


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