تجديد حبس عاطل 15 يومًا لمقاومته رجال الأمن أثناء القبض عليه بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر بتجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك بمقاومته رجال الأمن وإشهار أسلحة نارية هو وشقيقه، خلال ضبطهما لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى الأسلحة النارية متخذين من دائرة قسم الظاهر وكرا لهم لممارسة نشاطهم الإجرامى، تم ضبط المتهم الأول وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، بينما تمكن شقيقه من الهرب قبل إلقاء القبض عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التى أمرت بحبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم الثانى الهارب .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الظاهر، معلومات مفادها حيازة كل من "أحمد.ع.ا" 28 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 6 قضايا آخرها 5172 لسنة 2014 الوايلى "بلطجة"، وشقيقه "محمد ع ا" 20 سنة، عاطل، سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش.

وعلى الفور تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما، وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث القسم بشارع مصطفى علام شاهد المتهمان القوات، وهو ما دفع الأول بإشهار سلاح أبيض "مطواة" تجاه القوات/ ما دعا القوات لإطلاق أعيرة نارية تحذيرية فى الهواء وتمكنا من الهرب.

وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط الأول، وبحوزته السلاح الأبيض، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمكن التوصل إلى 3 شهود رؤية وأيدوا ارتكاب المتهمين للواقعة، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.