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بيكيه يسخر من ريال مدريد قبل قرعة دوري الأبطال

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بيكيه يسخر من ريال مدريد قبل قرعة دوري الأبطال بيكيه يسخر من ريال مدريد قبل قرعة دوري الأبطال

سخر جيرارد بيكيه مدافع برشلونة الإسباني من غريمه التقليدي ريال مدريد قبل إجراء قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى بيكيه سؤال من أحد المتابعين له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عن الفرق التي يفضل الوقوع معها في دور المجموعات ليرد قائلا "أريد مجموعة سهلة، في دور الـ16 نواجه صاحب المركز الثالث في إيطاليا، وربع النهائي مع صاحب المركز الثامن في ألمانيا".

وأضاف "أما في نصف النهائي نلعب مع رابع إنجلترا على أن تكون مباراة العودة على ملعبنا".

تأتي تصريحات بيكيه سخرية من مشوار ريال مدريد في البطولة الموسم الماضي بعدما وقع في مجموعة سهلة نسبيا وقابل روما في دور الـ16 ثمن فولفسبورج الألماني في ربع النهائي ومانشستر ستي في قبل النهائي.

ومن المعروف عن بيكيه أنه دائم السخرية من ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

وتقام قرعة دوري أبطال أوروبا في السادسة مساء اليوم الخميس في موناكو.

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