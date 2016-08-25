تقرير في الجول – 5 صفقات بين برشلونة وسيتي تنتهي خلال ساعات

باكو ألكاسير مهاجم فالنسيا قدم طلبا للرحيل إلى برشلونة الذي يجهز نفسه لبيع منير الحدادي إلى سيلتا فيجو فور وصول هداف الخفافيش إلى القلعة الكتالونية.

برشلونة يرغب في دعم خطه الأمامي بلاعب بديل للويس سواريز حتى تكتمل قائمة البلوجرانا، وقد وجد النادي الكتالوني ضالته في باكو ألكاسير.

وبحسب صحيفة أس الإسبانية فإن ألكاسير تقدم إلى إدارة فالنسيا بطلب للرحيل عن قلعة الخفافيش.

وأكدت صحيفة ماركا أن برشلونة سيعير لاعبه منير الحدادي إلى سيلتا فيجو فور حصوله على خدمات باكو ألكاسير صاحب الـ22 عاما.

في الناحية الأخرى، يتمم مانشستر سيتي التعاقد مع كلاوديو برافو من برشلونة.

واستقر برشلونة على الحارس الذي سيعوض كلاوديو برافو، وهو جاسبر سيلسين حارس أياكس أمستردام والصفقة أيضا في طريقها للحسم.

وقال بيتر بوج المدير الفني لأياكس إن برشلونة توصل لاتفاق مع النادي الهولندي على بنود الصفقة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية إن برشلونة سيدفع 12 مليون يورو لضم الحارس صاحب الـ27 عاما من أياكس.

أما سيتي فبعد التعاقد مع برافو يرغب في بيع جو هارت الذي قد يتجه إلى إيفرتون.

ولن يكون جو هارت الراحل الوحيد عن سيتي خلال الساعات المقبلة بحسب وسائل الإعلام البريطانية، بل معه سيذهب سمير نصري.

وبحسب تقارير شبكة French football news فإن بشكتاش توصل لاتفاق مع سيتي وفقط ينقصه إتمام الاتفاق مع اللاعب نفسه على بنود عقوده الشخصية.

ولازال نابولي يحاول اقتحام الصفقة وضم اللاعب إلى الكالتشيو بدلا من الدوري التركي.