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استرجاع ثلاثة ملايين م2 من ناهبي الأراضي بالجوف

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استرجاع ثلاثة ملايين م2 من ناهبي الأراضي بالجوف استرجاع ثلاثة ملايين م2 من ناهبي الأراضي بالجوف

آلية تابعة للجنة تهدم أحد المباني العشوائية

أزالت لجنة التعديات بمدينة سكاكا عدداً من الأشجار والحواجز الترابية (العقوم) والمباني وخزانات المياه داخل أراضٍ تعود ملكيتها لقطاعات حكومية.

وأوضح المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف عبدالعزيز بن عبدالواحد الحموان أن اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية أزالت قبل أيام جملة من التعديات على أرضٍ بيضاء، شملت حواجز ترابية غير نظامية على طول 33 كلم، وما يزيد على 2100 شجرة و70 خزان مياه، ومبان صغيرة.

وأفاد أن عدد المواقع المحصورة خلال الفترة الماضية بلغت 66 موقعاً بين غرب مضمار سباق الهجن وشرقه، وكذلك ظهرة خوعاء والمسماة باللبدي، وتمت إزالة تلك التعديات بالتعاون مع إدارة الطرق والنقل بالمنطقة. ولفت الحموان إلى أن الأراضي المسترجعة تبلغ مساحتها الإجمالية ثلاثة ملايين وثلاثة آلاف متر مربع.

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