شخصيات دينية واجتماعية بالقطيف تؤكد وقوفها مع القيادة في محاربة الإرهاب

عبّرت شخصيات دينية واجتماعية في محافظة القطيف لـ«الرياض»، عن فرحتها لهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي أحبط العمليتين الإرهابيتين اللتين كانتا تستهدفان المسجد والمطعم والمقهى، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً في محاربة الإرهاب مع القيادة الرشيدة وخططها التي تكافح من خلالها الإرهاب الدموي الذي يريد قتل الأبرياء العزل، مشيرين إلى أهمية التعاون مع رجال الأمن في أي أمر مشبوه، ما يحقق السلامة للجميع، مشددين على أن المملكة بلد الأمن والأمان وأن أي مخرب ليس له مكان فيها.

وقال الشيخ زكي سنبل: "قال الله تعالى «الَّذينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ» هذه الآية تختصر ما حدث ليلة البارحة في أم الحمام إحدى قرى محافظة القطيف، حيث جمع أولئك الناس الذين انسلخوا من دين الله وخرجوا من ولاية الله إلى ولاية الشيطان فباتوا يستهدفون الوطن والمواطن بالموت وبإزهاق النفس المعصومة التي حرّم الله المساس بها في محكم كتابه الكريم". وتابع "لكنّ الله سبحانه وتعالى كان مع عباده الصالحين فزادهم إيماناً به وبصيرةً فانكشف كيدهم وبان أمرهم فألقت قوّات أمننا الباسلة القبض على أحدهم وقتلت الآخر وما كان ذلك إلا بالتوكل على الله وكان الله حسباً لرجال الأمن فسددهم إلى النصر والظفر على أولئك الذين بايعوا الشيطان فأصبحوا من أوليائه، وأما وطننا ورجال أمننا وأهلنا (فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظيمٍ)».

وأشاد بيقظة وتأهب رجال الأمن وتعاطيهم مع الحادث بالحرص والمسؤولية حيث كانوا لهذه الشرذمة الفاسدة بالمرصاد فتمت مراقبتهم ومتابعتهم لحظة بلحظة حتى تم القضاء عليهم وتخليص الوطن من شرورهم ولله الحمد والمنة.

وقال الشيخ منصور السلمان: "قبل أيام عدة حاول الإرهابيون أن يزرعوا الفواصل بين أبناء القطيف ورجال الأمن بتعديهم على قتل رجل أمن يؤدي واجبه ويكسب لقمة عيشه فوقف علماء القطيف وأبناؤها موقف الاستنكار من التعدي على رجال الأمن لعدم الاستغناء عن رجل الأمن مما لاقى ترحيبا كبيرا من القيادة والمسؤول برهن على ذلك موقف رجل الأمن الصامد للقضاء على الإرهاب ومحاربته من أي كان، وما حدث في أم الحمام في حي المصطفى بقتل إرهابي وإلقاء القبض على آخر دليل على يقظة رجال الأمن الأشاوس في عدم التهاون مع أمثال هؤلاء الذين يسعون لزعزعة الأمن ولولا هذا التواجد المكثف لربما حدثت كارثة لا نعلم مداها فالشكر لهذه اليقظة والوقوف إلى جانب هؤلاء الرجال الذي حملوا على عاتقهم الإخلاص لهذا الوطن".

وشكر عبدالله شهاب الله جل شأنه على سلامة الجميع سواء مواطني هذه البلدة الغالية او رجال الأمن، وفشل هذه العملية الإرهابية الجبانة التي كانت تستهدف الأبرياء من قبل هذه الشرذمة المجرمة الباغية التي تسعى جاهدة إلى نشر القتل والدمار في كل مكان وبث الخوف والهلع والفتنة بين ابناء البلد الواحد.

وأبان شاكر آل نوح -رجل أعمال- بأن من المهم التعاون مع رجال الأمن والتبليغ عن أي شيء مشبوه، داعيا بأن يحفظ الله رجال الأمن والبلاد الغالية. وتابع "إن العمليات الإرهابية تستهدف الآمنين في كل مكان، وهو عمل مدان دينيا وأخلاقيا"، مشيرا إلى أن الجهات الإرهابية لا تعرف التحضر.

وذكر بندر العجران -أحد شيوخ مدينة عنك بمحافظة القطيف-، أن العمليات الإرهابية هدفها زرع الفتنة، وهذا لن يتحقق، فالجميع يقف صفا واحدا مع القيادة الرشيدة ضد الإرهاب، والجميع يتعاون مع رجال الأمن البواسل الذين يسهرون من أجل راحة وأمن المواطن، مشيرا إلى رفض أهالي محافظة القطيف لأعمال الإرهاب الدموية التي ضربت مناطق عدة في المملكة.

بندر العجران

منصور السلمان

زكي سنبل

عبدالله شهاب

شاكر آل نوح