«صحة الرياض» ترفع درجة استعداد مستشفيات طريق مكة لخدمة ضيوف الرحمن

تفقد مساعد مدير عام الشؤون الصحية للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة صباح أمس استعدادات المستشفيات والمراكز الصحية الواقعة على طريق مكة والتابعة لصحة الرياض لخدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام في طريقهم لأداء مناسك الحج ومدى جاهزيتها لتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية الإسعافية والعلاجية لحجاج بيت الله الحرام. وذلك في إطار جهود صحة الرياض لتنفذ الخطة التي أقرتها وزارة الصحة في إطار جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد لرعاية ضيوف الرحمن وتقديم كافة خدمات الرعاية الصحية لهم طوال موسم الحج والتي تحظى بمتابعة معالي وزير الصحة ونائبيه ودعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وإشراف مدير عام صحة الرياض الدكتور ناصر الدوسري.

وأكد د. الشيحة خلال الجولة التفقدية لمستشفيات طريق مكة المكرمة تجهيز جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر البشرية والمعدات الفنية لخدمة مرتادي طرق الوصول لمكة المكرمة الواقعة في نطاق منطقة الرياض، بما في ذلك الخدمات العلاجية والإسعافية للمصابين في حوادث السير دون الحاجة إلى نقلهم لمستشفيات مدينة الرياض باستثناء الحالات الخطرة التي تتطلب تجهيزات خاصة وتخصصات طبية دقيقة، مبيناً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لزيادة القدرات الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الكوادر الطبية على مدار الساعة بها طوال موسم الحج.

وشدد مساعد مدير عام صحة الرياض للخدمات العلاجية، خلال الجولة والتي دشن خلالها قسم العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى القويعية العام وكذلك تدشين الربط الالكتروني بين اقسام المستشفى شدد على إدارات المستشفيات والمراكز الصحية بطريق مكة الالتزام بمعايير الجودة في جميع الخدمات العلاجية والوقائية التي تقدمها لضيوف الرحمن والاستعداد الكامل للتعامل مع أي حالات طارئة وتأمين أعداد كافية من الأطباء وفرق التمريض والخدمات المساندة والسيارات المجهزة لنقل الحالات الحرجة، مع الاهتمام بإجراءات مكافحة العدوى واتخاذ كافة التدابير الاحترازية في حالات الاشتباه بوجود حالات مصابة بأمراض وبائية حفاظاً على صحة وسلامة الحجاج.

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