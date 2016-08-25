أمانة الرياض تضبط وتتلف 256 برميلاً للمخللات في السلي

رصدت امانة منطقة الرياض ممثلةً ببلدية السلي الفرعية، موقعا لأرض مسورة يستخدمها عمالة وافدة كمعمل لإنتاج وتخزين المخللات بطرق بدائية ومخالفة للاشتراطات الصحية. وعلى اثر ذلك تمت مداهمة الموقع ومصادرة عدد 256 برميل مخلل واتلاف المصادرات وفق مانصت عليه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأوضح م. عبدالله بن محمد الموسى رئيس بلدية السلي أن ضبط مثل تلك المواقع يأتي ضمن حملات مكثفة تقوم بها البلدية على فترات متقاربة بالإضافة الى العمل اليومي . وأكدد المهندس الموسى أن تلك الحملات التفتيشه والرقابيه مستمره على جميع المنشأت في نطاق السلي خلال الفترة المقبله إنفاذاً لتوجيهات معالي أمين منطقة الرياض بالحرص على الاهتمام بما يمس صحة وسلامة سكان العاصمة وتطبيق اﻻنظمة والتعليمات الصادره بهذا الشأن . كما دعا المواطنين والمقيمين الى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة او مخالفة عن طريق البلدية او هاتف طوارئ الأمانة (940).