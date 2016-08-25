بالصور: ياسمين رئيس تتضامن مع اصغر ضحايا "جنون سيارات النقل"

غيرت النجمة الشابة ياسمين رئيس مسار "الحزن العام" على الرحيل المأساوي للطفلة دانيا في أحضان والدتها بسبب القيادة المتهورة لسائق حاوية نقل بضائع تبين لاحقا تعاطيه المخدرات، وقررت مساء أمس تدشين حملة شعبية بالمشاركة مع اسرة الطفلة الصغيرة الراحلة لوقف تهور قائدي مركبات النقل.

ياسمين نشرت صورة للطفلة دانيا التى تحولت قصتها لمأساة خاصة وأنها ماتت وهي تحتضن والدتها من الخوف، وعلقت على الصورة قائلة: البوست ده لدعم أسرة الطفلة دانيا (٧ سنوات) التي توفاها الله في حادث على الدائري امام اعين والدتها بسبب السرعة الجنونية لسائق السيارة النقل و الذي بعد الكشف عليه وجدوا أنه متعاطي ٤ انواع مختلفة من المخدرات!!!!!! بهذا الهشتاج نحن ندعم أسرة الطفلة و غيرها من الأسر الكثير ممن تعرضوا لحوادث مشابهة ربنا يصبرهم و أيضاً نحمي أنفسنا و غيرنا من إستهتار بعض السائقين.

وطالبت بنهاية التدوينة بمنع سير سيارات النقل في أوقات الذروة، وتحديد ساعات محددة لدخول عربات النقل الكبيرة للطرق داخل المدن، وتوقيع الكشف الطبي الدوري على سائقي النقل للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.