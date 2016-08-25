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من هي نجمة "ذا فويس" التي شاركت تامر حسني في دويتو غنائي؟

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الأربعاء 24-08-2016 22:58

قبل يومين من حفله في الساحل الشمالي، أحيا المغني تامر حسني حفل تخرج كلية تربية جامعة الأسكندرية في فندق "هيلتون جرين بلازا"، وهو الحفل الذي حقق نجاحاً كبيراً خاصة أنّ تامر لم يقدم الكثير من الحفلات في الفترة الأخيرة.

تفاعل الطلاب مع تامر بصورة كبيرة وظلوا يرقصون على أغنياته ويرددونها معه، بما فيها أغاني ألبومه الجديد الذي غنى تامر الكثير من أغنياته.

كانت مفاجأة الحفل الطفلة جويرية التي شاركت في برنامج THE VOICE KIDS والتي شاركت تامر الغناء كما غنت بمفردها أغنية "آل جاني بعد يومين" وأبهرت الحضور بصوتها وموهبتها.

ويستعد تامر يوم الجمعة المقبل، لتقديم حفل كبير في الساحل الشمالي هو حفله الأول هناك، والحفل الجماهيري الأهم بعد حفلتي ومحمد حماقي اللذين اقيما خلال الأسابيع الماضية.

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سيدتي

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