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"الزراعة": طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بسعر 58 جنيها للكيلو

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"الزراعة": طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بسعر 58 جنيها للكيلو "الزراعة": طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بسعر 58 جنيها للكيلو

>كتب عز النوبى

قال المهندس أسامة رسمى، مدير عام التسويق بقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، إن القطاع  يواصل حملته المكبرة لطرح جميع منتجات الوزارة من السلع الغذائية والمنتجات المدعمة وخاصة اللحوم الطازجة المبردة بكميات كبيرة،بالإضافة الى طرح  كميات كبيرة من البقوليات والخضروات والفاكهة بمنافذها الثابتة والمتنقلة، لتخفيف العبء عن المواطن البسيط، ومواجهة غلاء الأسعار قبل عيد الأضحى.

 وأكد "رسمى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"،أنه سيتم الدفع اليوم بـ20 سيارة محملة بـ10 أطنان من اللحوم الطازجة بسعر الكيلو 58 جنيها، بعدد المناطق  العشوائية بمحافظات القاهرة والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية، بخلاف طرح كميات كبيرة بمنافذ الوزارة الثابتة ،لمواجهة جشع التجار وارتفاع الأسعار، مشير إلى أن الحملة المكبرة لتخفيض اللحوم الحمراء الطازجة التى أطلقها الدكتور عصام فايد وزير الزراعة،والدكتور عبد الكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج ، هدفها الاول تخفيف العبء عن كاهل المواطنين حتى عيد الأضحى المبارك.

 

 وأضاف مدير عام التسويق، أن قطاع الإنتاج  استعد لعيد الأضحى، بالدفع بسيارات متجولة فى المناطق الشعبية، يتم دعمها بمنتجات قطاع الإنتاج، وهى :"زيت - سكر - أرز- بقوليات – خضروات، وشاى،صلصلة، سمن، عسل"،وسلع أخرى بأسعار مخفضة، لضبط الأسواق، بالإضافة إلى تشكيل لجان رقابية لمتابعة المنافذ وعدم التلاعب فى الأسعار المدعمة.


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