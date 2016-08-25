اليوم .. انتهاء تنسيق الطلاب الناجحين بالثانوية العامة

تنتهى الفترة المقررة من قبل مكتب التنسيق لتسجيل رغبات طلاب الشريحة الأولى من المرحلة الثالثة للتنسيق، "باقى الطلاب الناجحين بالثانوية العامة"، مساء اليوم الخميس.

واشتكى العشرات من طلاب الشعبة الأدبية بمرحلة التنسيق الثالثة، من نفاد الأماكن الشاغرة بكليات الحقوق والتجارة والآداب بجامعات العاصمة "القاهرة وعين شمس وحلوان"، وقصورها فقط على طلاب الشعبة العلمية.

وتذمر طلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من التنسيق، خلال عملية تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق، من توزيعهم على الكليات المذكورة "نظام الانتساب" بالمحافظات المختلفة، وطالبوا مسئولى معامل التنسيق بجامعة القاهرة بفتح التسجيل لهم بكليات الحقوق القريبة.