7 نصائح صحية عند طهى الطعام لإنقاص الوزن الزائد

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، بعض النصائح الصحية عند طهى الطعام، بغرض إنقاص الوزن الزائد و تجنب اكتساب الكثير من الوزن، وتشمل هذه النصائح الآتى:

1.يجب التأكد من كمية الزيت بشكل جيد قبل إضافته على الطعام أثناء الطهى.

2.ومن الطرق الطبيعية الأخرى لإنقاص الوزن تشمل بذل جهد كبير لتجنب استخدام الزبدة أو السمن أو الجبنة، لإضافة نكهة للطعام أثناء الطهى .

3. إضافة كميات معتدلة من الملح إلى الطعام، لأن الملح الزائد يمكن أن يؤدى إلى احتباس الماء فى الجسم وزيادة الوزن .

4.اختيار النوع المناسب من زيت الطهى الذى يحتوى على نسبة منخفضة من الدهون المهدرجة والكولسترول، فقد ينتج عنه فقدان الوزن.

5. يمكنك محاولة تناول الطعام المشوى أو الذى يتم طهيه على البخار، بدلا من تناول الأطعمة المقلية، وذلك لاحتوائها على كميات أقل من الزيت والدهون.

6. تجنب إعادة استخدام الزيت نفسه عدة مرات فى قلى الأطعمة، لأن استخدامه أكثر من مرة يحمله بالكثير من الدهون المهدرجة.

7.من الضرورى أن تشمل نصائح الطبخ لفقدان الوزن، عدم استخدام السكر بشكل زائد فى الطعام وتجنب المحليات الاصطناعية، لأنها تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية .