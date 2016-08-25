برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 25/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج جيدة ، فأنت تقضى الكثير من الوقت فى عملك و تنجز المهام مهما كانت صعوبتها وهو ما يجعلك محط إشادة من قبل الكثير ممن حولك.

على الصعيد العاطفي:

علاقتك العاطفية بشريك تحتاج أن تعملا معا لإبقائها مستمرة، فالخلافات بالضرورة لا تكون محط أحاديث من حولكما ، فالأمور الشخصية من الأفضل أن تكون "سر".

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الجوزاء ستتعرض لبعض الآلام البسيطة ، لكن لا تتجاهلها ربما تزداد بعد ذلك ، واعلم أن إصابتك المتكررة بالصداع بسبب الإجهاد الشديد الذى تتعرض له.