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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 25/8/2016

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برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 25/8/2016 برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 25/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

 

الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج جيدة ، فأنت تقضى الكثير من الوقت فى عملك و تنجز المهام مهما كانت صعوبتها وهو ما يجعلك محط إشادة من قبل الكثير ممن حولك.

 

على الصعيد العاطفي:

 

علاقتك العاطفية بشريك تحتاج أن تعملا معا لإبقائها مستمرة، فالخلافات بالضرورة لا تكون محط أحاديث من حولكما ، فالأمور الشخصية من الأفضل أن تكون "سر".

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الجوزاء ستتعرض لبعض الآلام البسيطة ، لكن لا تتجاهلها ربما تزداد بعد ذلك ، واعلم أن إصابتك المتكررة بالصداع بسبب الإجهاد الشديد الذى تتعرض له.


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مصر 365

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