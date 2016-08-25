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برج الجدى حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

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برج الجدى حظك اليوم الخميس 25 /8/2016 برج الجدى حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

 

تشهد اليوم إنشاء أعمال تجارية فيجب الاستفادة من هذه الفرصة لتكوين علاقات تفيدك فى المستقبل.

 

الصعيد العاطفى

 

قبل أن تطلب المحبة من الآخرين عليك أن تحب نفسك، وهذا ما سوف تفهمه بوضوح اليوم فلقد حان الوقت للاستماع إلى الصوت الداخلى الخاص بك لتعطى لنفسك الحب والاحترام الذى تستحقه فلن تضطر إلى الخروج بحثاً عن الحب.

 

الصعيد الصحى

 

عليك ممارسة الرياضة والنوم بشكل جيد، وإذا كان جسمك يواجه بعض الصعوبات فى العمل فعليك بشكل طبيعى بعد ذلك اتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لتواصل مسيرتك.

 

توقعات علماء الأبراج

 

بشكل عام اليوم فى صالحك ولكن عليك الانتباه، ليس هذا أفضل يوم لتقبل على شريك جديد أو مشروع جديد فحاول الاسترخاء اليوم.

 


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مصر 365

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