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برج السرطان حظك اليوم الخميس 25/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الخميس 25/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الخميس 25/8/2016

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على الصعيد المهنى :

 

لا تحرق كل الجسور وراءك ولا تحطم علاقاتك بأصحاب العمل القديم ففى مجال البيزنس لا تعرف من تضطرك الظروف لطلب مساعدته والتواصل معه فى يوم من الأيام، لذلك حاول أن تتحلى ببعض الذكاء الاجتماعى ولا تغادر مكان العمل قبل أن تحل مشاكلك فيه.

 

على الصعيد العاطفي:

 

الصراحة والوضوح ضروريان فى كل علاقة وولكن أحيانا يجب أن تضع لهما حدودا كى لا تفسد هذه العلاقة وتنهار دون أن تشعر، خاصة إذا لم تكن الصراحة مفيدة وإذا كانت أضرارها أكبر من فوائدها وإذا كان إخفاء المعلومات لن يضر الطرف الآخر أو ينعكس عليه فى أى شىء.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

 

الضحك علاج القلب وعلاج الكثير من المشكلات النفسية التى تعانيها وتجعلك فى ضغط دائم يؤثر على حالتك الصحية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

 

لا تتخلى عن أحلامك لمجرد أنك يأست من تحقيقها فربما كل ما يفصلك عنها فى هذا الوقت هو خطوة واحدة منعك اليأس من إتمامها، كن أكثر صبرا ولا تضيع كل شىء فى حياتك بسبب التسرع أو الإحباط.


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مصر 365

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