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برج العقرب حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

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برج العقرب حظك اليوم الخميس 25 /8/2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

عليك أن تدير وقتك بشكل جيد لتوازن بين مسؤولياتك الشخصية والمهنية، فلديك الطاقة اللازمة لوضع الخطط المستقبلية.

الصعيد العاطفى

يبدو أنك مللت من العلاقات قصيرة الأمد، فمن المتوقع أن تحصل على أجازة قصيرة من ذلك بعد محاولة إقناع شريك حياتك حول هذا الموضوع.

الصعيد الصحى

تتمتع اليوم بصحة جيدة، فاليوم أنت بحاجة لتناول الطعام وسيكون لك فرصة أخرى كثيرة للاستمتاع مع العلاج مع التمتع بجسم سليم.

توقعات علماء الأبراج

أنت بحاجة إلى أن تشعر أن الكسب الحقيقى هو الفوز بنصف المعركة بدلاً من خسارتها، أنت تشعر بالثقة بالنفس رغم ما تمر به من مضايقات تجعلك ترى أنك فى مستوى منخفض.

 


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مصر 365

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