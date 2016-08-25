برج العذراء حظك اليوم الخميس 25/8/2016

برج العذراء على الصعيد المهنى :

تحتاج إلى خطة واضحة لتتمكن من القياس عليها مدى نجاحك أو فشلك احرص على أن تكون عادلا مع نفسك لا قاسيا عليها ولا متهاونا معها لأن كلا الطريقين يؤديان للفشل والخطأ.

على الصعيد العاطفي:

خذ نفسا عميقا وتعامل باسترخاء وبساطة مع شريك حياتك فالعلاقة بينكما لا تحتاج الكثير من التعقيد خاصة أنك تثق فى حبه لك فلا داعى للانزعاج والتشدد.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

المعدة بيت الداء وهى أيضا بيت الدواء فى هذه الحكمة القديمة مفتاح حل كل مشاكلك الصحية فى الأيام الأخيرة والمفتاح لصحة أفضل على المدى الطويل وهو ما قد ينعكس على حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تجنب التورط فى اشتباكات مهما حاول أحدهم وضغط عليك لتتخذ قرارا خاطئا ومتهورا تدفع ثمنه غاليا.