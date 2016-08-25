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برج الميزان حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

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برج الميزان حظك اليوم الخميس 25 /8/2016 برج الميزان حظك اليوم الخميس 25 /8/2016

>كتبت أسماء زيدان

الصعيد المهنى

اليوم تجد نفسك مع قوة خارقة فتنتهى من الواجبات والمشاريع المؤجلة لديك، وحاول أن تبقى لبقاً.

الصعيد العاطفى

اليوم ملىء بالأجواء العاطفية ولهذا فاليوم يمثل نقطة تحول فى العلاقة الخاصة بك، ولكن احرص على تحقيق التوازن بين الرغبات الخاصة بك واحترام الذات عند التعامل مع شريك حياتك.

الصعيد الصحى

تتمتع بصحة ممتازة اليوم، ومع ذلك تحتاج لإبقاء العين على صحة أفراد عائلتك كما تحتاج أيضاً إلى أن تدرك أن الصحة الجسدية تعتمد إلى حد كبير على العقلية الخاصة بك.

توقعات علماء الأبراج

هذا هو أفضل وقت لقطع الأغصان الميتة فى حياتك والتخلص مما لا يفيدك، لقد تمسكت بأشياء لا تفيدك كثيراً ولكن اليوم تمتلك الشجاعة الداخلية لاتخاذ تلك الخطوة.

 


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مصر 365

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