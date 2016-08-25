حظك اليوم برج الأسد الخميس 25 أغسطس 2016

برج الأسد على الصعيد المهنى :

تشهد الفترة القادمة بداية جديدة فى مجال العمل وهى فرصة كبيرة لأن تضع حدودا واضحة فى عملك الجديد بين حقوقك وواجباتك وكذلك واجبات الآخرين تجاهم وتجاه العمل كى لا تتكرر مشاكلك القديمة مرة أخرى.

على الصعيد العاطفي:

البداية االجديدة فى العمل توفر لك فرصة لبداية عاطفية جديدة خاصة حين تغير مكان تواجدك وإقامتك فاغتنم الفرصة واحرص على ألا تكرر أخطاءك السابقة هذه المرة أيضا.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

بعض التمارين الرياضية هى كل ما تحتاجه لاستعادة لياقتك والعمل من جديد على أن تكون فى حالة صحية جيدة ولائقة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

كل يوم جديد هو فرصة جديدة لأن تعيد النظر فى طريقه إدارتك لعملك وحياتك الشخصية والموازنة بين الاثنين لتحقيق نجاح كبير على الصعيدين.