برج الثور حظك اليوم الخميس 25/8/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

اليوم انت قادر على استعراض مهاراتك فى الصعيد المهنى ، حيث يمتلك مواليد برج الثور حماسا شديدا لتقديم المزيد من الجهد لحياة مهنية أفضل .

على الصعيد العاطفي:

حياتك العاطفية ستشهد الكثير من التغيرات خلال الفترة المقبلة ، لا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة حتى تصبح العلاقة أكثر هدوءا و استقرارا.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور حالتك الصحية تسوء ، فبالضرورة أن تتوقف عن إهمالك المستمر لها، الراحة و الاسترخاء نصف الطريق للوصول لصحة جيدة .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اليوم ستصلك سلسلة من الأخبار الجيدة التى ستغير مجرى يومك تماما ، فكن متفائلا فهذه الفترة ستحمل مفاجآت على الصعيد المهنى و العائلى لم تتوقعها .