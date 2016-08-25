برج الثور حظك اليوم الخميس 25/8/2016

>كتبت رانيا علوى
برج الثور على الصعيد المهني:
اليوم انت قادر على استعراض مهاراتك فى الصعيد المهنى ، حيث يمتلك مواليد برج الثور حماسا شديدا لتقديم المزيد من الجهد لحياة مهنية أفضل .
على الصعيد العاطفي:
حياتك العاطفية ستشهد الكثير من التغيرات خلال الفترة المقبلة ، لا تتردد من أخذ القرارات الحاسمة حتى تصبح العلاقة أكثر هدوءا و استقرارا.
برج الثور على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الثور حالتك الصحية تسوء ، فبالضرورة أن تتوقف عن إهمالك المستمر لها، الراحة و الاسترخاء نصف الطريق للوصول لصحة جيدة .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أن اليوم ستصلك سلسلة من الأخبار الجيدة التى ستغير مجرى يومك تماما ، فكن متفائلا فهذه الفترة ستحمل مفاجآت على الصعيد المهنى و العائلى لم تتوقعها .
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