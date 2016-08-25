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برج الحمل حظك اليوم الخميس 25/8/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 25/8/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 25/8/2016

>كتبت : رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

 

 الصعيد المهنى يحتاج للكثير من الدعم ، و خاصة أنك وقعت فى عدد من الأخطاء التى من الصعب أن يغفل عنها مديرك ، فالتركيز و بذل المزيد من المجهود هما الحل.

 

على الصعيد العاطفي:

 

عليك أن تتعامل بعفوية مع شريكك ، فلا تتردد فى تقديم بعض الاقتراحات عليه من أجل دعم شكل العلاقة ، فالرومانسية ليست وحدها الداعم ، بل التضحية و التفاهم لهما دور كبير .

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

 

لمواليد برج الحمل حالتك الصحية تستدعى زيارة الطبيب ، و ذلك بعد إصابتك بالآم متكررة فى العامود الفقرى.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل  

 

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك أن تبتعد عن عالم الخيال الذى لا يدوم و أن تكون أكثر واقعية ، عليك تحسين علاقتك على الصعيد العائلى بعد تعرضها للكثير من التوتر الفترة الماضية .


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