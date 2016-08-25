برج الحمل حظك اليوم الخميس 25/8/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى يحتاج للكثير من الدعم ، و خاصة أنك وقعت فى عدد من الأخطاء التى من الصعب أن يغفل عنها مديرك ، فالتركيز و بذل المزيد من المجهود هما الحل.

على الصعيد العاطفي:

عليك أن تتعامل بعفوية مع شريكك ، فلا تتردد فى تقديم بعض الاقتراحات عليه من أجل دعم شكل العلاقة ، فالرومانسية ليست وحدها الداعم ، بل التضحية و التفاهم لهما دور كبير .

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل حالتك الصحية تستدعى زيارة الطبيب ، و ذلك بعد إصابتك بالآم متكررة فى العامود الفقرى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن عليك أن تبتعد عن عالم الخيال الذى لا يدوم و أن تكون أكثر واقعية ، عليك تحسين علاقتك على الصعيد العائلى بعد تعرضها للكثير من التوتر الفترة الماضية .