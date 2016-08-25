مؤمن يقرر.. تدريبان في معسكر الزمالك ولا للمباريات الودية

قرر مؤمن سليمان المدير الفني للزمالك إقامة تدريبات الفريق الأول على فترتين استعدادا لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويصطدم الزمالك بالوداد في نصف النهائي منتصف سبتمبر الجاري في مصر على أن يواجهه بالمغرب بعد أسبوع من لقاء الذهاب.

وسيدخل الزمالك في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للقاء الوداد والمنتظر أن يستضيفه الملعب ذاته بحضور جماهيري لم يتحدد عدده بعد.

كما قرر مؤمن سليمان عدم خوض مباريات ودية خلال فترة المعسكر خشية تعرض اللاعبين للإصابات.

ويحصل الزمالك على راحة يوم الجمعة المقبل على أن يستأنف التدريبات يوم السبت.