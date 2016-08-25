رسميا - البدري مديرا فنيا للأهلي

قرر مجلس إدارة الأهلي تعيين حسام البدري كمدير فني للفريق خلفا للهولندي مارتن يول.

وعقد حسام البدري اجتماعا مع محمود طاهر رئيس مجلس الإدارة مساء الأربعاء تم الاستقرار عليه كمدير فني.

الأهلي كان على صفيح ساخن منذ رحيل يول الذي غادر النادي بعد غضب جماهيري بسبب فقدان لقب الكأس وتوديع دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الأهلي اجتمع بشكل ودي خارج النادي للوصول لقرار بشأن المدير الفني الجديد للأهلي وجهازه المعاون.

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وقال مصدر بالأهلي في تصريحات لـFilGoal.com إن مجلس الإدارة استقر على البدري كمدير فني للفريق.

وأوضح "سيتم الإعلان عن الأمر رسميا خلال دقائق"، وهو ما تم بالفعل عبر الموقع الرسمي للنادي.

ويعقد البدري موتمراً صحفياً السبت للإعلان عن تشكيل الجهاز المعاون .

يذكر أن البدري تولى قيادة الأهلي في 2009 ورحل بنهاية عام 2010، ثم عاد مجددا بعد رحيل مانويل جوزيه في منتصف 2012 ورحل بنهاية موسم 2012-2013.