مصدر بالكهرباء: مديونيات المؤسسات الحكومية للوزارة تتجاوز 18 مليار جنيه

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة، لوزارة الكهرباء، تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، والتى بلغت مديونيتها مليار و نصف مليار جنيه، بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأوضح المصدر، أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحاً أن مستحقات وزارة الكهرباء لدى شركات مياه الشرب والصرف الصحى بلغت 5 مليارات جنيه.